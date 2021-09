Pavia: sei giovani denunciati per lesioni

24 settembre 2021 a

a

a

Milano, 24 set. (Adnkronos) - Sei giovani fra i 18 e i 23 anni sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni aggravate dopo alcune aggressioni commesse a Godiasco Salice Terme, in provincia di Pavia. I militari hanno accertato la responsabilità dei sei, residenti a Voghera e tutti con precedenti, di tre diverse aggressioni commesse vicino a un locale del paese. I carabinieri hanno inoltre avviato le procedure per l'emissione di misure di prevenzione per impedire ai sei di tornare nella località turistica.