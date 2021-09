Covid: Serracchiani, 'basta aggressioni no vax a giornalisti'

25 settembre 2021 a

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "I no vax rispettino la dialettica democratica e cessino aggressioni verbali e attacchi di qualsiasi tipo contro la Rai e ogni mezzo d'informazione. Gli slogan che richiamano all'apartheid, l'ideologia antiscientifica e anti-istituzionale, il ribellismo diffuso che si sta incanalando nei gruppi no vax sono brutti segnali. Si sta creando un clima d'intolleranza e di strisciante violenza che dovrebbe allertare anche le destre, che fanno distinzioni tra posizioni no pass e no vax". Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, dopo che, durante il corteo organizzato a Trieste dai no vax, davanti alla sede regionale della Rai, i manifestanti si sono fermati e hanno urlato contro la stampa e i giornalisti in generale.