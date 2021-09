Brescia: sorpreso con 8,5 chili di cocaina, arrestato

25 settembre 2021 a

Milano, 25 set. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Castegnato, in provincia di Brescia, un uomo, cittadino albanese, trovato in possesso di 8,5 chili di cocaina. I militari, che stavano monitorando l'uomo, lo hanno aspettato fuori dalla sua abitazione, lo hanno fermato e lo hanno controllato. In un marsupio hanno trovato 100 grammi di cocaina. Nella sua abitazione hanno poi trovato altri 8,45 chili di cocaina, divisa in panetti, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 4.400 euro in contanti.

Inoltre hanno trovato una pistola e dei proiettili. L'uomo è stato arrestato con le accuse di possesso e spaccio di droga e possesso di armi e munizionamento ed è stato potato nel carcere di Brescia.