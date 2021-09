No green pass, manifestazioni protesta a Roma e Milano

25 settembre 2021 a

Roma, 25 set. (Adnkronos) - No green pass in piazza a Roma e a Milano. Nella capitale, i no green hanno riempito piazza San Giovanni a Roma. Alla manifestazione 'Contro il green pass, per la Libertà e il futuro', organizzata da Ancora Italia, Movimento 3V, No paura day, Primum non nocere, Fisi e Fronte del dissenso, è intervenuta a sorpresa anche una poliziotta: "Noi poliziotti abbiamo giurato sulla Costituzione, per questo sono qui", ha detto, sostenendo che “il green pass italiano è illegittimo" e bisogna "unire le nostre energie per indicare una via migliore".

Al termine della manifestazione, mentre i partecipanti stavano defluendo, un gruppo di persone ha improvvisato un corteo su piazzale Appio. Il corteo è stato bloccato dalle forze dell'ordine e almeno una decina di manifestanti sono stati identificati dalla polizia sul posto. Sono stati denunciati per blocco stradale e manifestazione non autorizzata. La Digos sta visionando le immagini per identificare gli altri manifestanti.

a Milano, invece, tensione alla manifestazione organizzata in piazza Fontana: circa 2mila persone si sono radunate per un evento non autorizzato. I manifestanti hanno poi cercato di accedere a piazza Duomo, dove era in corso un comizio della presidente di Fdi, Giorgia Meloni, e hanno tentato di forzare in via Cardinal Martini il cordone di polizia e carabinieri. Ne sono nati tafferugli, ma i no green pass sono stati respinti e non sono riusciti a entrare in piazza.

I manifestanti, diventati circa 4mila, sono passati dalle vie dietro il Duomo e sono passati sulla piazza dopo che il comizio era terminato.