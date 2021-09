Germania: Mugnai (Ci), 'tutti europei devono dire grazie a Merkel'

26 settembre 2021 a

a

a

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "I tedeschi devono molto ad Angela Merkel. Ma credo che anche tutti gli europei le debbano dire grazie". Così in un post su Facebook il vicecapogruppo vicario alla Camera di Coraggio Italia, Stefano Mugnai. "Non solo perchè -spiega- ha sempre lavorato per la pace (se vi par poco!), ma anche per come, pur su posizioni a volte diverse dettate dal fatto che alla fin fine ognuno persegue il proprio interesse nazionale e Angela Merkel ha sempre avuto ben chiaro quali fossero le priorità per la Germania, ha dato un magnifico esempio di etica politica: mai sfiorata neanche dal più piccolo scandalo, grande dedizione e profondo rispetto del proprio ruolo di rappresentante del popolo, idee solide ma altrettanto solida capacità di compromesso".

"Infine -conclude Mugnai- due aspetti umani, molto rari in politica: dignità e grande riservatezza nel difendere il proprio privato nonostante i decenni passati sotto i riflettori mondiali e capacità di saper dire 'Signori adesso smetto e penso ad altro', perché il potere, come tutte le cose umane, non può e non dove essere per sempre. Lascerà un grande vuoto nella politica mondiale, anche se io una mezza idea su chi possa raccoglierne il testimone ce l'avrei".