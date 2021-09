Fisco: Gallone (Fi), 'no altre tasse sulla casa, edilizia non merita ulteriori repressioni'

26 settembre 2021 a

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Nessuna revisione degli estimi catastali, nessuna patrimoniale mascherata nè altri aumenti di tasse sulla casa o su altro. Il presidente Berlusconi è stato chiarissimo: Forza Italia è al Governo per dare agli italiani, non per prendere". Lo afferma Alessandra Gallone, vicecapogruppo di Fi al Senato e responsabile del dipartimento Ambiente del partito.

"La revisione degli estimi -aggiunge- servirebbe solo a fare cassa, non certo per migliorare la qualità degli edifici che è invece una necessità. Per questo lavoriamo per prorogare ed estendere il bonus 110 per cento e gli altri bonus edilizi. Stiamo poi mettendo a punto una legge sulla rigenerazione urbana che migliori realmente la qualità della vita nei centri urbani e garantisca risparmio energetico. Solo in questo modo possiamo tutelare ambiente e salute".

"Il mondo dell'edilizia sta già pagando l'aumento del costo indiscriminato delle materie prime e la mancanza di materiali e di manodopera. Non merita ulteriori repressioni. Queste sono le nostre priorità".