Germania: Oddati, (Pd), 'vittoria Spd importante per direzione chiara in Ue'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La vittoria di Scholz può spostare gli equilibri in Europa verso una visione progressista e riformatrice. Bisogna vedere quali saranno gli assetti della maggioranza e del governo, ma la guida della Spd può aiutare il perseguimento di una linea economica più espansiva e di maggiore protezione sociale". Così Nicola Oddati della direzione Nazionale del Pd, sulle elezioni tedesche.

"Lavoriamo per rendere duraturo il Next Generation Eu, per rafforzare la scelta della transizione ecologica, per varare misure comuni sia verso la protezione delle fasce più deboli, come il salario minimo europeo, sia di sostegno concreto all'occupazione. È un grande colpo per i sovranisti e le destre. È il segnale che c'è un grande campo aperto per una nuova sinistra europea più concreta e netta nelle sue scelte e nelle sue parole d'ordine".