27 settembre 2021 a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "In Germania saranno due forze centrali e impegnate per modernizzare il paese ad essere decisive: Verdi e Liberali. Il bipolarismo alla tedesca Cdu-Spd non c'è più. E gli estremisti a destra e sinistra sono molto più deboli". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.