Pallavolo: Mattarella, 'segnali serenità importanti per ripresa dopo Covid'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Avete reso onore alla maglia italiana, grazie anche per il significato che avete attribuito alle vostre vittorie, per il nostro Paese che dopo le sofferenze della pandemia è in ripresa. E avere segnali di soddisfazione e di serenità è davvero di grande importanza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando le Nazionali femminile e maschile di pallavolo campioni d'Europa.

Un'udienza che per rispettare le norme anti-Covid sul distanziamento si è svolta nel salone più grande del Quirinale, quello dei Corazzieri, circostanza che ha suggerito una battuta al Capo dello Stato: "benvenuti in questa sala, una scelta felice, voi potete competere con i corazzieri per altezza".