Calcio: De Sisti, 'Osimhen impressionante ma nel Napoli giocano bene tutti, bravo Spalletti'**

27 settembre 2021 a

a

a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Nelle squadre di calcio ci sono i periodi: in alcuni ti va tutto bene. Credo che il Napoli si trovi in questa fase, però stanno giocando davvero bene tutti. Poi Osimhen fa impressione, veloce aggressivo e chiama pressing, ha una buona padronanza del pallone ed è veloce". Lo dice Giancarlo "Picchio" De Sisti all'Adnkronos. "Spalletti è bravo e sta facendo bene e anche presto -aggiunge- ma attenzione, il calcio è strano, bisogna seguirli per capire dove potranno arrivare".