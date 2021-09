Ue: Bonomi, 'governo italiano autorevole su revisione Patto stabilità e aiuti Stato'

27 settembre 2021 a

Milano, 27 set. (Adnkronos) - "Le elezioni di ieri in Germania hanno posto un tema di instabilità, a cui i tedeschi non sono abituati. Alle elezioni francesi vedremo cosa succederà. Mentre noi abbiamo ora un governo con una credibilità che non abbiamo mai avuto prima d'ora. Potremmo avere l'autorevolezza per ridiscutere quali saranno le regole di ingaggio su Patto di stabilità, aiuti di Stato e interventi della Bce". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento all'assemblea dell'Unione degli industriali della Provincia di Varese.