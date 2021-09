27 settembre 2021 a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Da giorni i giornali danno per fatto l'accordo tra 5S e Pd in un eventuale ballottaggio. Per serietà nei confronti dell'elettorato Gualtieri devi chiarire se avrai i 5 Stelle in giunta in caso di elezione". Così Carlo Calenda su twitter.