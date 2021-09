Infrastrutture: Franco, 'fondamentale ruolo enti locali'**

27 settembre 2021 a

a

a

Genova, 27 set. - (Adnkronos) - "Le autorità locali hanno un ruolo cruciale nella pianificazione, nel finanziamento, nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture", con le quali "come emerso dal G20" serve "un dialogo collaborativo", anche perché "le infrastrutture sostenibili, possono sbloccare il potenziale di crescita e rendere la ripresa più resiliente". Lo sottolinea il ministro dell'Economia Daniele Franco nel suo intervento alla conferenza del G20 sugli investimenti in infrastrutture locali, in corso a Genova. "Le politiche di sostenibilità iniziano a livello locale" ha aggiunto il ministro.