Imprese: Grassi (Industriali Varese), 'territorio deve confermarsi motore d'Europa'

27 settembre 2021 a

a

a

Milano, 27 set. (Adnkronos) - "L'obiettivo di Varese deve essere quello di confermarsi tra i motori industriali d'Europa e di correre al pari o di più degli altri. Per far questo abbiamo bisogno di condividere un'identità di territorio, basata sui nostri punti di forza. Un'Identità che deve essere inclusiva di tutti i settori che, però, non può prescindere dalla eccezionale vocazione manifatturiera della nostra provincia. In ciò superando le narrazioni negative e i pregiudizi anti-industriali. Vogliamo consolidare le basi per un territorio che sappia cogliere il meglio della modernità”. Lo ha detto il presidente dell'Unione degli industriali della Provincia di Varese, Roberto Grassi, all'assemblea generale dell'associazione all'Hangar Sea Prime di Malpensa.

Facendo perno proprio su asset come l'aeroporto di Malpensa, intorno al quale costruire una Zona logistica semplificata, Grassi ha sottolineato bisogna costruire “un piano di sviluppo del territorio. Unico. Che veda la collaborazione di tutti. Che sia capace di valorizzare le diverse specificità. Che vada in un'unica direzione”.