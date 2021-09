27 settembre 2021 a

a

a

Milano, 27 set. (Adnkronos) - Un uomo di 41 anni, S.V., è stato ricoverato in codice rosso al San Gerardo di Monza dopo essere inciampato nel cantiere dove stava lavorando, a Vimercate (Monza), in via Rovereto 35. La caduta gli ha provocato, secondo quanto riporta l'Areu, un trauma cranico non commotivo con ferita alla testa. Sono intervenuti automedica, ambulanza e vigili.