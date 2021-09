Germania: Fratoianni, 'senza sinistra forte non basta vittoria socialdemocratici'

27 settembre 2021 a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "I risultati del voto in Germania sono in chiaroscuro. Se da un lato possiamo considerare un'ottima notizia il ritorno in forze del Spd, con un programma politico basato sul salario minimo e sulla patrimoniale, dall'altro c'è il concreto rischio che la formazione del governo coinvolga i Liberali, che certamente metteranno in discussione i cardini progressisti e di sinistra del programma di Scholz.” Lo scrive su Facebook il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

“Purtroppo, il risultato del nostro partito di riferimento, la Linke, non è sufficiente a dare una maggioranza stabile e un governo composto da Spd, Linke e Verdi. Un durissimo arretramento della sinistra -aggiunge- con cui bisogna evidentemente fare i conti fino in fondo. Credo che il voto tedesco debba trasmettere un suggerimento importante anche a noi: se non c'è una sinistra forte, anche un ottimo risultato dei socialdemocratici non è sufficiente -conclude Fratoianni- a determinare il cambio di rotta necessario. La responsabilità è nelle mani di ciascuno di noi".