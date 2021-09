Alitalia: Gariglio-Bruno Bossio (Pd), 'Ita assume da fuori? Nuovi costi, da Altavilla frasi non vere'

27 settembre 2021 a

Roma, 27 set (Adnkronos) - "La scelta di Ita di assumere personale esterno ad Alitalia, come confermato oggi da Enac in audizione alla Camera, comporterà ulteriori costi necessari per la formazione di eventuali nuovi lavoratori non abilitati al servizio da svolgere”. Lo dichiarano Davide Gariglio ed Enza Bruno Bossio, deputati Pd in commissione Trasporti di Montecitorio.

"Il presidente Altavilla aveva giustificato l'assenza di concertazione sindacale proprio a causa di una richiesta della stessa di Enac di ricevere, entro il 23 settembre scorso, l'elenco dei nuovi lavoratori. Scopriamo oggi che l'Ente nazionale per l'aviazione civile non aveva posto alcun ultimatum e che la lista non è ancora stata trasmessa. A quanto pare Altavilla ha dunque affermato di fronte alle Commissioni parlamentari un fatto non veritiero", aggiungono i due deputati dem.