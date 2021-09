Roma: Tajani, 'Giorgetti pro Calenda? Vada a fare campagna elettorale a Varese'

27 settembre 2021 a

a

a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - Il leghista Giancarlo Giorgetti che a Roma sembra propendere più per Carlo Calenda che per il candidato di centrodestra Enrico Michetti? Tiepido anche con la corsa di Sala a Milano... "Giorgetti non ha un accento molto romano.... E non è nemmeno di Milano, ma di Varese. Vada a fare la campagna elettorale lì, lasci fare ai romani la campagna per Roma che è meglio...". Così Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, incalzato dai giornalisti sull'intervista a La Stampa del ministro leghista, mentre lascia a Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. "Non condivido il 90% di quel che ha detto - rincara la dose ancora incalzato sull'intervista del numero 2 della Lega - poi Giorgetti è un ministro, credo abbia molte cose da fare... e sulla campagna elettorale, complici gli accenti, rischiamo di non comprenderci".