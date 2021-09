Rdc: Bernini, 'evocare barricate per difenderlo contro realtà dei fatti'

27 settembre 2021 a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - “Evocare le barricate per difendere il reddito di cittadinanza, come sta facendo il leader del Movimento Cinquestelle, è un espediente elettorale che però cozza con la realtà. I 124mila furbetti a cui è stato revocato l'assegno sono infatti solo la punta dell'iceberg di un sussidio che ha lasciato fuori il 56 per cento dei veri poveri, oltre a fallire totalmente l'aggancio col mondo del lavoro". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Bisogna dunque porre fine -aggiunge- alla confusione tra contrasto alla povertà e politiche occupazionali, e concentrarsi sull'inefficienza strutturale dei Centri per l'impiego, su cui ha posto giustamente l'accento la Corte dei Conti”.