Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Ho preannunciato a Draghi che subito dopo le elezioni presenteremo un piano molto preciso per la politica fiscale, che per noi è elemento fondamentale, come lo è la riforma della giustizia o della burocrazia, per rilanciare il Paese". Così il coordinatore nazionale e vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, lasciando Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.