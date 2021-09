Roma: Gori, 'perchè dire 'Calenda di destra'? avversario ma rispetto tra riformisti'**

27 settembre 2021 a

a

a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Stavolta non condivido. Carlo Calenda è stato un bravo ministro ed è una persona perbene. Nella partita di Roma è un nostro avversario (a distanza, anch'io tifo per Gualtieri) ma perché dire che è di destra? Il rispetto tra i riformisti è un bene da preservare". Così Giorgio Gori del Pd, sindaco di Bergamo, risponde su twitter a un post della senatrice dem Valeria Fedeli. Calenda ha ringraziato via social Gori.