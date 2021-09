Turismo: in Lombardia +8,4% presenze ad agosto 2021 su 2019

27 settembre 2021 a

Milano, 27 set. (Adnkronos) - Secondo i primi dati provvisori dei flussi turistici, stimati da Polis, nell'agosto 2021, rispetto allo stesso periodo del 2019, in Lombardia si registra un incremento di presenze di turisti italiani dell'8,4%. Lo fa sapere l'assessorato regionale al turismo in occasione della 'Giornata Mondiale del Turismo'.

"In attesa di avere un quadro generale e definitivo, i primi numeri a nostra disposizione sono incoraggianti: c'è voglia di Lombardia, in particolare di luoghi all'aria aperta come laghi e montagne. La nostra attenzione non deve però calare. Ai protocolli di sicurezza devono essere affiancate regole e sostegni che permettano al comparto di ripartire e soddisfare la domanda turistica, soprattutto in vista della stagione invernale", spiega una nota.