Imprese: Pompea, 'The real comfort' per affrontare la vita di tutti i giorni senza costrizioni

Mantova, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) - Pompea, società italiana fondata a Medole, in provincia di Mantova, lancia la nuova era del comfort nel settore dell'intimo e della calzetteria con la campagna di rebranding 'The real comfort'. Il progetto, che include il lancio di una strategia marketing a 360°, ha come obiettivo il riposizionamento di Pompea come brand leader del comfortwear di tendenza, con prodotti di qualità a un prezzo accessibile, adatti a tutti e nel rispetto dell'ambiente. Un brand famigliare e genuino, che rinnova il proprio look a partire dal nuovo logo: lo storico scudo, che rappresentava sicurezza e difesa, diventa un mezzo scudo che sovrasta le lettere “mp” del nome Pompea e che ricorda visivamente la casa, simbolo di sicurezza, comfort e intimità quotidiana, valori fondamentali per il brand.

La nuova strategia ha previsto innanzitutto una ridefinizione dell'offerta merceologia attraverso il redesign dell'intera collezione intimo e calze, uomo e donna, basata sull'expertise decennale di Pompea. In particolare, lo studio delle linee Seamless, Comfort size, Eco-friendly, Cotton planet e l'intera collezione della calzetteria uomo e donna, nasce da una selezione attenta dei materiali, che vede come file rouge la poliammide italiana prodotta dall'azienda Fulgar e la collaborazione con The lycra company per l'utilizzo della nuova fibra Lycra adaptiv.

Pompea è infatti la prima azienda in Europa a impiegare questa tecnologia e utilizzare il marchio Lycra adaptiv per i suoi prodotti. Adattabilità ed estrema vestibilità sono, infatti, i capisaldi da cui derivano le due novità assolute dell'universo Pompea, la linea Comfort Size e quella Eco-Friendly, che si rivolgono a consumatori giovani, attenti alle tendenze e al come/dove prodotto.

In particolare, grazie ai prodotti Comfort Size, il classico intimo Pompea diventa inclusivo nella taglia: la fibra Lycra adaptiv e il design anatomico permettono un'estensione estrema dei capi, che aiuta a non opprimere il corpo per un'adattabilità senza costrizioni. La linea eco-friendly propone, inoltre, una novità assoluta nell'offerta Pompea, ovvero filati rigenerati made in Italy, come la fibra Q Nova by Fulgar, che esprime la particolare attenzione dell'azienda alle tematiche green: la filiera corta permette, infatti, di creare un intimo a 'km 0', con conseguente risparmio di acqua ed emissioni di CO2 nell'ambiente.

Pensando in particolare alla gdo, Pompea ha previsto per le collezioni intimo una nuova presentazione in pack completamente realizzato con materiale sostenibile certificato Sfc, seguendo la filosofia stessa dei prodotti. La scelta di passare dall'utilizzo della gruccia 'a perdere' al pack, corrisponde alle richieste del consumatore contemporaneo, che esige sicurezza, nonché una maggiore protezione del capo.

Sempre nell'ottica della trasparenza nei confronti del consumatore, Pompea ha pensato a dei pack parlanti, ovvero interattivi con l'e-commerce. Sul retro di ogni confezione è infatti presente un qr-code che rimanda ad una scheda prodotto con le informazioni sui materiali e sul come e dove ciascun articolo è stato realizzato, denominato dall'azienda mp traceability system, un sistema di valutazione da 0 a 100 a seconda della materia prima utilizzata, del come il prodotto è stato realizzato, del packaging, della prossimità e del trasporto. Anche per quanto riguarda la calzetteria il pack esterno è realizzato con materiale sostenibile, mentre l'involucro in plastica è prodotto con materiale riciclato.

Nell'ottica di un rebranding totale, che va a esprimere la nuova era del comfortwear di tendenza, Pompea ha pensato anche al restyling del nuovo e-commerce e alla nuova immagine dei punti vendita. Il sito Pompea appare più dinamico, con contenuti editoriali prettamente dedicati, dove la trasparenza informativa si rivela la base su cui costruire il nuovo percorso Pompea da qui ai prossimi anni. Oltre all'interattività informativa, espressa grazie alla carta d'identità del prodotto, Pompea vuole coinvolgere il cliente in un'experience sull'indosso: attraverso dei contenuti video, ogni capo viene mostrato indossato, per evidenziare l'effettiva vestibilità del prodotto fronte e retro. Per il nuovo store online, Pompea ha scelto di affidarsi a Shopify, azienda leader nel commercio a livello globale.

Anche la nuova immagine dei punti vendita riflette i concetti-chiave di famigliarità e quotidianità cari a Pompea: ambienti luminosi dallo stile essenziale e pulito, con colori naturali e una suddivisione degli spazi dove protagoniste sono le linee e le loro peculiarità. Inoltre, i negozi Pompea diventano veri e propri hub di innovazione in cui la clientela può trovare sperimentazioni come la linea tute o quella costumi, proposte solo al loro interno o sull'e-commerce. A questo proposito, la strategia aziendale ha già previsto due nuove aperture, nel mese di luglio, dei negozi a Terni e Savignano sul Rubicone, mentre per ottobre è in programma l'opening all'outlet La Reggia a Marcianise (Caserta).

Il rebranding di Pompea si esprime anche nel concept alla base di tutta la campagna creativa che, articolata su più fronti campagna digital, campagna stampa e canali social, ha come protagoniste quattro delle linee Pompea: intimo, calzetteria basic e le due novità assolute, la collezione Comfort Size e quella Eco-friendly. Immersi in un ambiente domestico, con luci soft e colori naturali, i protagonisti vivono la loro quotidianità senza costrizioni, indossando capi comodi che si adattano al corpo grazie alla massima estendibilità.

La campagna esprime il 'The real comfort', nuovo payoff con cui l'azienda vuole sottolineare come, nonostante la vita sia complicata, mutevole, indaffarata, prendersela comoda in realtà non sia così difficile: basta indossare capi confortevoli e che facciano sentire a proprio agio. I modelli scelti da Pompea rappresentano diverse sfaccettature dell'essere, sia nelle taglie sia nel modo di esprimere la propria personalità, tutti accumunati, però, dall'affrontare la quotidianità con un atteggiamento positivo, vero, ma, soprattutto, spontaneo.

E' proprio questo il benefit emotivo del 'The real comfort' di Pompea: un modo di vivere leggero ed easy, che rende la vita più confortevole e rilassata. Grazie a un comfort superiore e al nuovo design dei prodotti Pompea, chiunque è in grado di mettersi comodo e affrontare le sfide di tutti i giorni in modo naturale e spontaneo, non dimenticando l'attenzione alle tematiche ambientali e sociali.

La comunicazione social, in particolare, sarà articolata principalmente sui canali Instagram e Facebook, ma non mancheranno anche contenuti per TikTok. L'attenzione è incentrata sull'have fun e sulla diversità ma, soprattutto, sulla quotidianità di ogni soggetto rappresentato: non mancano sorrisi, tatuaggi e quel tocco di normalità di cui spesso sentiamo la mancanza, quando parliamo di abbigliamento intimo.