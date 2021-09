Covid: Salvini, 'discoteche e locali per giovani vanno riaperti'

28 settembre 2021 a

Milano, 28 set. (Adnkronos) - Ora "mancano i locali per giovani, le balere, le discoteche, che possono e devono riaprire come tutti. Se possono andare stasera 4mila persone allo stadio perché non possono andare 400 ragazzi a divertirsi?". E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Telelombardia. "Alla fine poi - dice - ci sono le feste abusive. Poi se uno prende la metro ci sono migliaia di persone che vanno al lavoro nello stesso treno".