Medtronic riceve l'approvazione del marchio CE per il portafoglio dei prodotti per l'Accesso Radiale

- - Il portafoglio presenta il primo catetere progettato appositamente per consentire ai neurointerventisti l'accesso all'arteria radiale, con conseguenti vantaggi per i pazienti trattati per ictus, aneurismi cerebrali e altre patologie neurovascolari

- Ora è disponibile in Italia, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia

DUBLINO, 28 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Medtronic plc, leader globale nella tecnologia medica, ha annunciato oggi di aver ricevuto il marchio CE per il suo portafoglio di prodotti per l'accesso all'arteria radiale, che include il catetere guida di accesso radiale Rist™ 079 e il catetere selettivo di accesso radiale Rist™.

Il catetere guida di accesso radiale Rist 079 è il primo catetere progettato appositamente per le esigenze specifiche di accesso al sistema neurovascolare attraverso l'arteria radiale invece che attraverso l'arteria femorale. Con l'approvazione della procedura 510(K) da parte della United States Food and Drug Administration1, il prodotto è stato utilizzato in siti limitati negli Stati Uniti e ha ricevuto un feedback positivo da parte degli operatori sanitari clienti in oltre 100 casi grazie alle sue straordinarie prestazioni in termini di navigabilità e supporto per il percorso radiale.

Le tecniche transradiali sono ora lo standard di cura nella comunità interventistica cardiaca poiché l'American Heart Association ha raccomandato un primo approccio radiale per la sindrome coronarica acuta nel 2018, segnalando complicanze vascolari ed emorragiche inferiori rispetto all'accesso dall'arteria femorale2,3. Altri vantaggi, dimostrati nelle procedure cardiovascolari per l'accesso radiale includono decisa preferenza dei pazienti4, deambulazione immediata e riduzione dei costi5,6, che hanno indotto la comunità neuro-interventista a esaminare l'adozione dell'approccio transradiale nella loro pratica.

"Siamo impegnati a individuare metodi per migliorare i risultati attraverso la riduzione delle complicazioni, del costo delle cure e il miglioramento dell'esperienza complessiva del paziente. Riteniamo che l'accesso radiale sia un'aggiunta significativa alle apparecchiature mediche", ha dichiarato Dan Volz, Presidente del settore delle terapie neurovascolari, che fa parte del portafoglio di neuroscienze di Medtronic. "L'approvazione del marchio CE del portafoglio di accesso radiale Rist sottolinea la nostra attenzione alla promozione dell'innovazione che offre ai medici che eseguono procedure neurovascolari il più ampio portafoglio di prodotti disponibile in modo che possano personalizzare le loro cure in base alle condizioni e all'anatomia del paziente".

Informazioni sui cateteri di accesso radiale Rist™Il catetere guida di accesso radiale Rist 079 è indicato per l'introduzione di dispositivi interventistici nella vascolarizzazione periferica, coronarica e cerebrale.Il catetere selettivo di accesso radiale Rist è invece il catetere selettivo utile a guidare e favorire l'introduzione del catetere guida RIST 079, nonché indicato per facilitare l'introduzione di agenti diagnostici nella vascolarizzazione cerebrale.

Informazioni su MedtronicMedtronic plc (www.medtronic.com), con sede a Dublino, in Irlanda, è una delle più grandi aziende al mondo di tecnologia, servizi e soluzioni mediche, impegnata ad alleviare il dolore, restituire salute e prolungare la vita di milioni di persone a livello globale. Medtronic ha più di 90.000 dipendenti in tutto il mondo, e serve medici, ospedali e pazienti in oltre 150 Paesi. L'azienda è impegnata a collaborare con le parti interessate a livello globale per migliorare ulteriormente la sanità, insieme.

Qualsiasi dichiarazione previsionale è soggetta a rischi e incertezze, come quelli descritti nelle relazioni periodiche di Medtronic presentate alla Securities and Exchange Commission. I risultati effettivi possono differire sostanzialmente dai risultati previsti.

Consultare il manuale del dispositivo per informazioni dettagliate su istruzioni d'uso, indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali eventi avversi. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Medtronic locale e/o consultare il sito web di Medtronic medtronic.com.

