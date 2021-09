Servizio compro oro a Roma: cosa propone Oro First

28 settembre 2021 a

Grazie a Oro First, gioielleria sita a Roma specializzata nell'acquisto di oro, gioielli, pietre preziose e orologi, oggi è più semplice ottenere una quotazione in tempo reale e fissarla fino al momento dell'effettiva vendita. Oro First offre ai propri clienti due diverse sedi a Roma: una nei pressi del quartiere Prati e la seconda a Fiumicino, in Via degli Orti. Ad oggi è uno dei più importanti punti di riferimento nel settore dei Compro Oro.

Servizio professionale e rapido

La proposta di Oro First è molto chiara: acquista secondo le quotazioni dell'oro in tempo reale il metallo prezioso contenuto in monete, gioielli usati e altre tipologie di manufatti in oro e argento. La quotazione è quella verificabile in tempo reale, lo si può fare anche direttamente dal sito dell'azienda, o addirittura inviando un messaggio tramite whatsapp.

Ricordiamo che la quotazione di mercato per l'oro e per l'argento si riferisce ai due metalli puri. Nelle monete e nei gioielli solitamente si utilizzano invece delle leghe, seppur con una elevatissima percentuale del metallo di base. Per questo motivo è importante ricordare che per effettuare la valutazione del singolo oggetto è necessario verificare la percentuale di oro o di argento presenti. Le quotazioni si riferiscono infatti al valore al grammo per l'oro a 24 kt e per l'argento 999.

Acquisto gioielli

Oro First anche per diamanti e orologi

Il negozio specializzato di Roma Oro First offre ai propri clienti anche la possibilità di vendere i loro diamanti e orologi vintage o di pregio. Degli esperti gemmologi effettuano una valutazione gratuita del singolo diamante, che tiene conto della rarità e del valore intrinseco della pietra. Non solo, è disponibile anche un laboratorio dedicato al mondo dell'orologeria; all'interno del punto vendita è possibile trovare assistenza per qualsiasi problematica per quanto riguarda gli orologi e il servizio di riparazione. Gli esperti orafi si occupano anche della riparazione di gioielli di qualsiasi genere, effettuata rispettando il valore degli oggetti. Volendo è possibile richiedere anche la personalizzazione dei gioielli, così come la pulizia e l'assistenza per quelli maggiormente usurati.

Più comodo online

Tutti i servizi di punta offerti da Oro First sono disponibili anche online, sul sito dell'azienda. È quindi sufficiente accedere al sito Orofirst.it per ottenere la valutazione dell'oro e dell'argento usato che si desidera rivendere. Oppure per richiedere la valutazione di una gemma o di un orologio di pregio. Una volta richiesta la valutazione di una moneta, un gioiello o un qualsiasi oggetto prezioso, Oro First si impegna a mantenerla tale per 24 ore. Come abbiamo già accennato, è sufficiente inviare tramite internet una o più fotografie dell'oggetto, attraverso le quali un team di esperti effettua la valutazione, tenendo conto della rarità del pezzo e della quantità di oro o altro metallo prezioso in esso contenuto.

Contatti

Numero verde: 800 03 84 65

I nostri orari:

Roma: Lunedi/sabato 10/19 con orario continuato

Fiumicino: Lunedi 15/19 - Martedi/Venerdi 10/19 orario continuato - Sabato 10/14

sito: https://www.orofirst.it/

Ufficio stampa: https://www.forzaseo.com/it/