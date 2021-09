Milano, Dell'Utri e Berlusconi al Manzoni per 'Il Sistema'

28 settembre 2021 a

Milano, 28 set. (Adnkronos) - 'Il Sistema', lo spettacolo di Edoardo Sylos Labini tratto dal best seller di Alessandro Sallusti e Luca Palamara continua il tour riempiendo i teatri di tutta Italia. Dopo il successo di Roma, lo spettacolo arriva al Manzoni di Milano dove -sarà in scena domani mercoledì 29 settembre e giovedì 30 settembre, e nel post rappresentazione teatrale si terranno due dibattiti che vedranno protagonisti lo stesso ex Presidente dell'Anm Luca Palamara, i direttori di Libero e del Giornale Alessandro Sallusti e Augusto Minzolini, insieme al filosofo Stefano Zecchi. A quanto apprende l'Adnkronos hanno già confermato la presenza in sala Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi da sempre considerati i principali nemici del Sistema della malagiustizia. La loro presenza è ancora più significativa dopo l'assoluzione di Dell'Utri nella trattativa Stato-Mafia. Il Presidente di Forza Italia riceverà poi in diretta gli auguri per i suoi 85 anni.