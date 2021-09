28 settembre 2021 a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Conte mente sapendo di mentire. Renzi non ha mai detto che non servono misure contro la povertà, le ha introdotte per primo con il suo governo (Rei). Semmai contesta questo Rdc, una misura che lascia senza nulla il 56% di indigenti e paga indebitamente 124.000 furbetti". Lo scrive il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, su twitter.