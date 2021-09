Tecchi (Fgi): 'ampliamento capienza al 50% nei palazzetti insignificante e ridicolo'

28 settembre 2021 a

a

a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "La decisione del Cts di portare al 50% la capienza nei palazzetti è assolutamente insignificante e ridicola". Così il presidente della Federginnastica, Gherardo Tecchi, all'Adnkronos in merito al parere del Comitato tecnico scientifico che ha dato il via libera all'ampliamento della capienza per gli impianti sportivi all'aperto al 75% e al chiuso l 50%.

"Si vede tanta gente ammassata ovunque, i palazzetti invece sono luoghi dove c'è maggior controllo, dove ci sono stati minori casi. Noi -prosegue il n.1 della Fgi- non abbiamo un campionato ma organizziamo gare di livello a spot, ognuna viene pensata e preparata con gli sponsor scelti ad hoc per l'occasione. Così ci mettono veramente in 'braghe di tela'".

"Sentiamo che ci viene concessa meno fiducia rispetto agli altri. Se questo è un modo per far morire lo sport ce lo dicessero subito", conclude Tecchi.