Sport: D'Ambrosi (Fpi), 'bene Cts su ampliamento platea pubblico nei palazzetti'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Tutto deve esser fatto in armonia con l'andamento epidemiologico e in armonia con la normativa. Se scientificamente ci dicono che è possibile un ampliamento della platea di pubblico nei palazzetti non posso che esserne contento". Sono le parole del presidente della Federpugilato, Flavio D'Ambrosi, che all'Adnkronos ha commentato il parere favorevole del Cts all'ampliamento al 50% della capienza nei palazzetti dello sport e al 75% negli stadi.