Milano, 28 set. (Adnkronos) - Due uomini, probabilmente due operai, sono state trovati senza vita, in un deposito di azoto all'interno dell'ospedale Humanitas Mirasole, a Pieve Emanuele (Milano). I sanitari hanno constatato il decesso dei due e le forze dell'ordine stanno procedendo a identificarli. Sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'area è stata messa in sicurezza per sospetto intossicamento.