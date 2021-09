Rdc: Nisini (Lega), 'sgominata banda ladri in casa, in 12 su 16 prendevano reddito cittadinanza'

28 settembre 2021 a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Complimenti alle nostre forze dell'ordine che hanno sgominato una banda specializzata in furti in casa. Gli obiettivi erano donne anziane che vivevano sole in casa, nel territorio di Assisi, Arezzo, Siena e Perugia. Dalle indagini è emerso che ben 12 dei 16 indagati prendevano il reddito di cittadinanza". Lo scrive in un post il sottosegretario al MLPS Tiziana Nisini (Lega).

"Questa è solo una delle tante criticità del reddito di cittadinanza. Uno strumento che, come Lega, abbiamo sempre detto che così non può funzionare. I dati sono chiari: al 31 agosto scorso, su 3.027.851 persone che avevano ottenuto il reddito di cittadinanza, a 123.697 è stato revocato l'assegno per dichiarazioni false", aggiunge Nisini.