Sport: Petrucci (Fip), 'decisioni Cts? Mi fa piacere che siano contenti solo loro'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Mi fa piacere che siano contenti solo loro". Questo il commento laconico del presidente della Federbasket (Fip), Gianni Petrucci, all'Adnkronos, sul parere favorevole del Cts all'ampliamento al 50% della capienza nei palazzetti dello sport e al 75% negli stadi, mentre per teatri, cinema e sale concerti capienza al 100% se all'aperto e all'80% se al chiuso. Il numero uno della Fip ritiene insufficiente il provvedimento non considerandolo neanche come un passo in avanti.