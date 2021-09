Bce: Lagarde, 'per uscire da pandemia serve ancora politica accomodante'

28 settembre 2021 a

Roma, 28 set. - (Adnkronos) - "Abbiamo ancora bisogno di una politica monetaria accomodante per uscire in sicurezza dalla pandemia e riportare l'inflazione in modo sostenibile al 2%".Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento di apertura del forum annuale dell'Eurotower sulle banche centrali, ricordando che "veniamo da un decennio di forti trend disinflazionistici" ma "quella a cui assistiamo al momento ora è soprattutto una fase di inflazione temporanea legata alla riapertura". Peraltro, aggiunge, "i cambiamenti strutturali potrebbero creare pressioni sia al rialzo che al ribasso sui prezzi".

"La sfida principale - riconosce la Lagarde - è assicurarsi di non reagire in modo eccessivo agli shock transitori dell'offerta che non hanno alcun impatto sul medio termine, alimentando invece i trend positivi della domanda che potrebbero portare l'inflazione in modo duraturo verso il nostro obiettivo di inflazione del 2%".