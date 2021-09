Milano: Conte, 'per M5S mi aspetto percentuale incoraggiante'

28 settembre 2021 a

Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Siamo appena partiti. Questo è il tempo della semina e non mi aspetto una percentuale che possa esser travolgente, ma una percentuale incoraggiante". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a margine di un incontro con i consiglieri regionali del movimento a Milano, a chi gli chiedeva dell'obiettivo del M5S alle prossime elezioni amministrative a Milano. "A me interessano le proposte politiche, il progetto politico. E per seguire con questo nuovo corso un progetto politico che faccia bene alle comunità territoriali e all'Italia interna", ha aggiunto.