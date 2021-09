28 settembre 2021 a

a

a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Non ho mai parlato con Berlusconi" del Quirinale e "non so se le voci che lo vedono interessato sono vere o no. Qualsiasi nome venga tirato in ballo oggi è solo per riempire i giornali". Così Matteo Renzi a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1.