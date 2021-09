Quirinale: non solo palazzo pontificio e sabaudo, spazio ad arte contemporanea e design (2)

28 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Va sottolineato, inoltre, che attraverso gli autori sono rappresentate tutte le regioni, cosicché l'iniziativa restituisce l'immagine dell'Italia nella sua interezza e nella sua multiforme creatività. Il dialogo tra mondo delle istituzioni pubbliche e mondo dell'arte ha proposto e consolidato una sinergia permanente tra la tradizione artistica e la creatività contemporanea, valorizzando in modo esemplare al Quirinale la continuità e unicità dell'espressione culturale italiana".

"In questo modo si è inteso altresì promuovere l'approccio ai nuovi linguaggi espressivi dell'arte, che spesso comunicano la complessità del presente e anticipano la percezione del futuro, consentendo ai cittadini di avvicinarsi, anche per tale via, alla storia dell'Italia. Con l'esposizione della contemporaneità accanto alla tradizione, in un luogo che per oltre quattro secoli ha raccolto le migliori espressioni artistiche del Paese e che oggi come ieri lo rappresenta nel mondo, 'Quirinale contemporaneo' -afferma ancora Zampetti- restituisce un'immagine inedita del Palazzo, che contribuisce a rafforzare la cultura artistica nazionale".

In totale 101 lavori di 57 artisti e 102 prodotti di 76 designer, alcuni destinati anche alle residenze di Castelporziano e Villa Rosebery, inseriti "nel pieno rispetto che la sensibilità dei luoghi impone -spiega l'architetta Cristina Mazzantini, curatrice del progetto- contemperando le istanze storica ed estetica, evitando sovrapposizioni arbitrarie e superflui contrasti, per assicurare ovunque l'armonia tra antico e nuovo e mantenere in equilibrio conservazione e innovazione".