Infortuni: cade da ponteggio in azienda nel Mantovano, grave operaio

Milano, 28 set. (Adnkronos) - Un operaio di 46 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda alimentare a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. L'uomo, secondo quanto riferisce l'Areu, è precipitato da un ponteggio, dall'altezza di circa tre metri e ha riportato diversi traumi, con ferite alla testa, al volto, al torace e alla schiena. il 46enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Cremona. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Ats.