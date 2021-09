Zingaretti: Nicola, 'ciao papà, esempio come padre e nonno meraviglioso, grazie'

28 settembre 2021 a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Ciao papà. Non ce la facevi proprio a stare lontano da mamma eh! Sei andato. Buon viaggio e grazie". Così Nicola Zingaretti su Instagram ricorda il papà Aquilino.

"Grazie per le favole di Lancillotto che mi raccontavi. Per gli innumerevoli pomeriggi al cinema, per le tue riflessioni discrete e per l'incredibile numero di libri che girava per casa. Per aver trasmesso a me e a tutta la nostra grande famiglia il valore dell'amore, del rispetto nei confronti degli altri, della gentilezza come qualità insieme al disprezzo per il sopruso e l'arroganza, l'orrore nei confronti delle ingiustizie".

"Non usavi molte parole, bastava lo sguardo. E grazie per essere stato, oltre che un padre da cui si poteva solo prendere esempio, uno straordinario, meraviglioso nonno per tutte le tue nipotine. Un abbraccione forte. Nicola".