Calcio: Inzaghi, 'Inter poco brillante ma create 5 occasioni, potevamo vincere'

Kiev, 28 set. - (Adnkronos) - "Penso che abbiamo affrontato una squadra in salute che gioca bene, in alcuni momenti ha palleggiato molto bene tecnicamente. Noi non abbiamo sfruttato le occasioni. Abbiamo colpito una traversa, trovato un portiere in grandissima serata, un paio di volte potevamo concludere meglio. Abbiamo avuto cinque occasioni anche in una serata non brillantissima. Per quanto creato secondo me potevamo vincere la gara". L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi commenta così il pari per 0-0 in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League.

"Dzeko e Lautaro si sono sacrificati per la squadra -aggiunge Inzaghi a Sky Sport-. Prima loro due poi Correa e Sanchez che vengono da dei problemi ma cominciano a star bene. Abbiamo tante partite ravvicinate, sapevamo che era una trasferta insidiosa due giorni e mezza dopo la sfida contro l'Atalanta. Una volta che non riesci a far gol siamo stati bravi a portare via un pareggio. Con un po' di rammarico però abbiamo trovato un avversario di valore".