Calcio: Champions League, Milan-Atletico Madrid 1-2**

28 settembre 2021

Milano, 28 set. - (Adnkronos) - L'Atletico Madrid batte 2-1 il Milan in un match valido per il gruppo B di Champions League disputato allo stadio 'Meazza'. Al gol dei padroni di casa con Leao al 20', replicano Griezmann all'84' e Suarez al 97' su rigore. I rossoneri giocano in dieci uomini dal 29' per l'espulsione di Kessié per doppia ammonizione. Nell'altra partita del girone il Liverpool vince in trasferta per 5-1 sul campo del Porto. In classifica Reds primi a quota 6, segue l'Atletico a 4, poi i portoghesi con un punto e il Milan a 0.