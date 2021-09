29 settembre 2021 a

Roma, 29 set (Adnkronos) - "La vita privata non mi permetto di giudicarla, ho mai giudicato il figlio di Beppe Grillo indagato per stupro? Non mi permetto. L'arresto dei genitori di Renzi, i problemi privati di figli, cugini e nipoti? Condanno e condannerò ogni utilizzo di sostanze stupefacenti, ma chi consuma va aiutato perchè ha dei problemi". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Anch'io parlando della vicenda Morisi.