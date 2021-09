Calcio: Messi assapora la 'notte perfetta' dopo il primo gol con il Psg

29 settembre 2021 a

Parigi, 29 set. (Adnkronos) - Lionel Messi ha festeggiato il suo primo gol con il Paris Saint-Germain nella vittoria contro il Manchester City del suo ex maestro Pep Guardiola, per 2-0 in Champions League. Messi ha segnato il suo primo gol con la maglia del Psg e si è preso una rivincita per la sconfitta nella semifinale di Champions League 2020-21 proprio contro il City di Pep Guardiola. Dopo la rete di Idrissa Gueye ha sbloccato il risultato della sfida Messi ha aperto messo la firma, assaporando il suo primo gol con il Psg, il 673esimo della illustre carriera nei club del sei volte vincitore del Pallone d'Oro, mentre i giganti della Ligue 1 hanno portato il loro bottino a quattro punti in due giornate di Champions.

"È stata una notte perfetta contro un grande avversario", ha detto a Canal+ Messi, che è passato al Psg a parametro zero alla conclusione del suo contratto con il Barcellona. "Per noi era molto importante vincere questa partita dopo il Club Brugge (terminata 1-1 in trasferta. Sono molto contento di aver segnato. Non ho giocato molto di recente; avevo giocato solo una partita qui al Parco dei Principi. Mi sto adattando poco a poco. L'importante è continuare a vincere".

Kylian Mbappe è stato determinante nella creazione dell'ultimo gol di Messi, con un intelligente uno-due, e la Pulce spera di continuare a migliorare il suo feeling con il francese e con Neymar. "Il nostro rapporto migliorerà sempre di più con ogni partita. Dobbiamo crescere tutti insieme, aumentare il nostro livello di gioco. Dobbiamo continuare così", ha aggiunto Messi. "Abbiamo vinto una partita molto importante contro un rivale molto grande, che era in finale l'anno scorso. Dobbiamo continuare a progredire, migliorare molte cose per il futuro".