Roma: Bartolo, 'sostengo Demos e Gualtieri, all'insegna della solidarietà'

Roma, 29 set (Adnkronos) - Arriva il sostegno di Pietro Bartolo, il 'medico di Lampedusa' eurodeputato di Demos, per Roberto Gualtieri e la lista di Democrazia solidale a Roma guidata da Paolo Ciani. Dopo aver partecipato la scorsa settimana ad una manifestazione a Testaccio, Bartolo invia oggi il suo sostegno anche attraverso un video diffuso sui social.

“Appoggio la scelta di Demos di una campagna elettorale tra le persone, all'insegna della solidarietà, tratto distintivo della nostra lista per il Campidoglio a sostegno di Roberto Gualtieri. Siamo espressione della società civile e abbiamo scelto come parola d'ordine il “noi”, che significa “insieme”, spenderci per gli altri. Conosco molti tra voi! Ringrazio Paolo Ciani, uomo instancabile e generoso, e con lui ognuno di voi! Ce la possiamo fare: ogni voto a Demos e a Gualtieri non andrà perduto”, spiega Bartolo.