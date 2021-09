Milano: polfer arresta ricercato in Stazione Garibaldi

29 settembre 2021 a

a

a

Milano, 29 set. (Adnkronos) - Un cittadino senegalese di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Milano in Porta Garibaldi: era ricercato a causa di un provvedimento di carcerazione. I poliziotti, durante un servizio di vigilanza ai viaggiatori diretti a Parigi, hanno controllato un uomo che destava sospetti. Dalle verifiche in banca dati è emerso che era ricercato in quanto destinatario di un provvedimento di esecuzione penale, emesso dalla Procura di Firenze. Doveva espiare una pena di 10 mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato accompagnato al carcere di San Vittore.