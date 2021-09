Infortuni: Draghi cita i lavoratori morti, 'è strage che continua ogni giorno'

29 settembre 2021 a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Vorrei esprimere il sentito cordoglio del governo e mio per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l'ambiente psicologico ed economico del Paese. Ed in particolare esprimere la più sentita vicinanza ai loro familiari e loro cari". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa citando i nomi e cognomi delle vittime sul lavoro delle ultime ore, un dramma che "assume sempre più i contorni di una strage che continua ogni giorno".