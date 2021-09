Il SDoT Security Gateway di INFODAS riceve l'approvazione EU SECRET che consente la digitalizzazione dei sistemi d'informazione classificati dell'UE

29 settembre 2021 a

- COLONIA, Germania, 15 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Il SDoT Security Gateway bidirezionale ha ricevuto l'approvazione generale SECRET UE/EU SECRET dal Consiglio dell'Unione europea dopo una valutazione approfondita nazionale distaccata. INFODAS è l'unico fornitore di CDS (Cross Domain Solution) e soluzioni di sicurezza informatica al mondo con un portafoglio di prodotti che dispone di valutazioni e approvazioni triplici per UE, NATO e SECRET tedesco. I prodotti SDoT coprono qualsiasi caso di utilizzo, dai data center ai deployable edge. In qualità di prodotto SDoT di punta, il data guard bidirezionale controlla lo scambio di dati strutturati e non strutturati per proteggere le informazioni classificate UE (ICUE). L'approvazione generale EU SECRET facilita alle istituzioni, agli organi, agli uffici o alle agenzie della UE e agli Stati membri la classificazione EU SECRET e sottostante dei sistemi di comunicazione e di informazione (CIS), che richiedano scambi di dati tra domini incrociati accreditati da parte di un'autorità di accreditamento in materia di sicurezza (ASA).

In passato, i sistemi IT con informazioni classificate erano fisicamente separati da altre reti governative. Le norme di sicurezza del Consiglio Europeo per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE), che risalgono al 2013, non fanno chiaro riferimento alle soluzioni a dominio incrociato, ma pongono l'accento sui prodotti crittografici e sul movimento fisico di dati classificati su dispositivi di media elettronici. Dato che la tecnologia delle soluzioni a dominio incrociato era agli albori al momento della stesura delle normative ICUE, non c'è da sorprendersi. Tuttavia, il regolamento ICUE ora può impedire la digitalizzazione end-to-end dei requisiti e dei domini classificati per un rapido processo decisionale tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dell'UE. Le soluzioni SDoT Cross Domain consentono la condivisione di dati classificati quasi in tempo reale, nonché la fusione tra sistemi e persone. Combinano una scomposizione del protocollo con ispezione, trasformazione e monitoraggio approfonditi dei trasferimenti di dati, garantendo che solo le informazioni corrette e autorizzate attraversino i sistemi ai diversi livelli di sicurezza. Ora un sistema IT classificato come EU/OCCAR/EC SECRET può interagire direttamente con i sistemi classificati come CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, RESTREINT UE/EU RESTRICTED, OCCAR CONFIDENTIAL, OCCAR RESTRICTED, EC-CONFIDENTIAL e EC-COMMITTEES. Presto, le sneaker-net faranno parte del passato.

Tutti i componenti della famiglia di prodotti Secure Domain Transition (SDoT) soddisfano i più elevati requisiti di sicurezza hardware e software a livello SECRET e al di sotto del livello di interoperabilità (SABI). Sono sviluppati e prodotti in Germania con la massima trasparenza della catena di fornitura. Sono disponibili come dispositivi da 19" o di dimensioni installabili su veicoli. Tra gli altri prodotti, il SDoT Security Gateway Express è ottimizzato per il filtraggio a bassa latenza, quasi in tempo reale, di dati strutturati come XML o JSON. Proprio come il SDoT Diode per il trasferimento di dati unidirezionale fino a 9,1 Gbit/s, entrambi i prodotti godono di approvazioni generali da parte di NATO, UE e SECRET tedesco. Sono integrati dal SDoT Labelling Service per la classificazione dei dati conforme alla NATO STANAG 4774/8 con etichette di sicurezza XML che sono crittograficamente legate a qualsiasi oggetto dati come i documenti di MS Office.

Da oltre 10 anni i prodotti SDoT vengono utilizzati negli ambienti mission-critical e più difficili del mondo. "Per mantenere le approvazioni dei prodotti e aumentare il valore per i clienti, il nostro team sta costantemente spingendo i confini dell'architettura e delle funzionalità di sicurezza. Non vediamo l'ora di lavorare con le istituzioni dell'UE e degli Stati membri dell'UE per digitalizzare i domini mission-critical e facilitare la condivisione dei dati delle ICUE" ha dichiarato il Dott. Alexander Schellong, VP Global Business.

Informazioni su INFODAS – connect more.be secure.

INFODAS è un'azienda indipendente a conduzione familiare fondata nel 1974 in Germania. La società sviluppa soluzioni innovative a dominio incrociato basate su principi di security-by-design e fornisce consulenza in materia di sicurezza informatica, IT e intelligenza artificiale a clienti governativi, del settore della difesa e commerciali. Le soluzioni a dominio incrociato della famiglia di prodotti INFODAS SDoT (SDoT Security Gateway, SDoT Software Data Diode, SDoT Labelling Service, PATCH.works) sono approvate da SECRET tedesco, UE, NATO e sono riportate nel catalogo di sicurezza dei dati della NATO. Negli ultimi 10 anni i prodotti SDoT sono stati utilizzati negli ambienti mission-critical e più difficili del mondo. Sono progettati e prodotti in Germania in base al principio security-by-design e alla trasparenza della catena di fornitura.

