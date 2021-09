29 settembre 2021 a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Si è trattato di "un'operazione di polizia e magistratura" che non ha riguardato "i governi e la politica". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sulla vicenda del leader catalano Carles Puigdemont. "Non c'è stato nessun coinvolgimento del governo italiano" e non c'è stata "nessuna comunicazione con il governo spagnolo", ha detto Draghi.