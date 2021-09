Infortuni: è grave operaio schiacciato da escavatore nel milanese

29 settembre 2021 a

Milano, 29 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio a Pozzuolo Martesana, nel milanese, un operaio di 61 anni è stato schiacciato da un escavatore ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. L'infortunio è accaduto intorno alle 15.40 in un cantiere di via Bellini. La dinamica non è ancora nota: l'uomo avrebbe riportato un trauma da schiacciamento a una gamba e un trauma al bacino. Con i soccorsi, sono sul posto i carabinieri e i vigili urbani.