29 settembre 2021 a

a

a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si va verso un incontro riservato, un faccia a faccia, tra la giovane ambientalista Greta Thunberg e il premier Mario Draghi, domani a Milano per prendere parte alla 'Pre Cop 26 Youth4Climate'. L'incontro non è ancora ufficiale, ma i due dovrebbero vedersi per un confronto sul tema dell'emergenza ambientale e sulle richieste avanzate dai giovani sulla questione climatica.